На Кубани начали проверку после ДТП со скорой

Сообщение об аварии поступило правоохранителям Армавира во вторник около 8.00 мск. По предварительным данным ведомства, на пересечении улиц Тургенева и Карла Маркса водитель автомобиля скорой помощи, проезжая перекресток с включенными проблесковыми маячками на красный сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Niva Chevrolet, который по инерции наехал на стоящий ВАЗ 21074.