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15:27 (мск), источник: РИА Новости

На Кубани начали проверку после ДТП со скорой

КРАСНОДАР, 24 апр — РИА Новости. Полиция в Армавире проводит проверку после ДТП с участием скорой помощи, в результате которого пострадала сопровождавшая пациента женщина, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Сообщение об аварии поступило правоохранителям Армавира во вторник около 8.00 мск. По предварительным данным ведомства, на пересечении улиц Тургенева и Карла Маркса водитель автомобиля скорой помощи, проезжая перекресток с включенными проблесковыми маячками на красный сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Niva Chevrolet, который по инерции наехал на стоящий ВАЗ 21074.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 69-летняя пассажирка скорой помощи, сопровождающая больного. Женщина была госпитализирована в городскую больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка», — говорится в сообщении.

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