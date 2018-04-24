На Краснознаменской трассе три человека пострадали в ДТП

Авария произошла в понедельник, 23 апреля, в 20:45. По данным ГИБДД, столкнулись два автомобиля Renault из-за неправильно выбранного скоростного режима.

Очевидец рассказал «Клопс», что легковушка врезалась в грузовик. Узнав о ДТП, мужчина вызвал спасателей и отправился на место помогать.

«От удара седан развернуло. Травмы получили водитель и два пассажира “Логана”. Водитель грузовика не пострадал», — уточнил очевидец.