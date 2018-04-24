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17:21 (мск), источник: Клопс.ru

На Краснознаменской трассе три человека пострадали в ДТП

В пос. Петропавловское Краснознаменского района три человека пострадали в аварии. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в понедельник, 23 апреля, в 20:45. По данным ГИБДД, столкнулись два автомобиля Renault из-за неправильно выбранного скоростного режима.

Очевидец рассказал «Клопс», что легковушка врезалась в грузовик. Узнав о ДТП, мужчина вызвал спасателей и отправился на место помогать.

«От удара седан развернуло. Травмы получили водитель и два пассажира “Логана”. Водитель грузовика не пострадал», — уточнил очевидец.

В итоге трое мужчин в возрасте 33−36 лет получили травмы: сотрясения, переломы, ушибы. Как сообщил «Клопс» источник в экстренных службах, их отвезли в БСМП. Одного уже отпустили домой.

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