На Краснознаменской трассе три человека пострадали в ДТП
В пос. Петропавловское Краснознаменского района три человека пострадали в аварии. Об этом сообщает
В пос. Петропавловское Краснознаменского района три человека пострадали в аварии. Об этом сообщает
Авария произошла в понедельник, 23 апреля, в 20:45. По данным ГИБДД, столкнулись два автомобиля Renault
Очевидец рассказал «Клопс», что легковушка врезалась в грузовик. Узнав о ДТП, мужчина вызвал спасателей и отправился на место помогать.
«От удара седан развернуло. Травмы получили водитель и два пассажира “Логана”. Водитель грузовика не пострадал», — уточнил очевидец.
В итоге трое мужчин в возрасте 33−36 лет получили травмы: сотрясения, переломы, ушибы. Как сообщил «Клопс» источник в экстренных службах, их отвезли в БСМП. Одного уже отпустили домой.