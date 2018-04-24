Ограбление по-узбекски: в Ташкенте преступники взломали платежный терминал
Двое злоумышленников покусились на терминал, расположенный у столичного кафе «Нихол».
Двое злоумышленников покусились на терминал, расположенный у столичного кафе «Нихол».
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Двое злоумышленников покусились на терминал, расположенный у столичного кафе «Нихол». Добычей преступников стали свыше трех миллионов сумов.
Отметим, что преступление совершили житель Сурхандарьинской области Р. Болтаев и его напарник Ш. Эшкобилов.
Вовремя оповещенные правоохранительные органы среагировали весьма оперативно и результатом их действий стало задержание преступников. Об этом сообщает
Успели ли преступники потратить хоть часть похищенных денег — не сообщается.