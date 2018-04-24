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16:48 (мск), источник: Podrobno.uz

Ограбление по-узбекски: в Ташкенте преступники взломали платежный терминал

Двое злоумышленников покусились на терминал, расположенный у столичного кафе «Нихол».

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Двое злоумышленников покусились на терминал, расположенный у столичного кафе «Нихол». Добычей преступников стали свыше трех миллионов сумов.

Отметим, что преступление совершили житель Сурхандарьинской области Р. Болтаев и его напарник Ш. Эшкобилов.

Вовремя оповещенные правоохранительные органы среагировали весьма оперативно и результатом их действий стало задержание преступников. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Успели ли преступники потратить хоть часть похищенных денег — не сообщается.

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