Осужденный за взятку экс-глава ОБЭП Заречного вышел на свободу
Суд пересмотрит дело.
Суд пересмотрит дело.
Свердловский облсуд отменил приговор
В ходе рассмотрения апелляции было установлено, что при вынесении приговора Зареченский райсуд допустил «фундаментальные нарушения
По данным следствия, 14 сентября 2016 года Баланцов потребовал от управляющего ПАО «ТрансКапиталБанк» 600 тысяч рублей за то, чтобы провести проверку по его заявлению и возбудить уголовное дело. 22 сентября полицейский дал управляющему ключ от служебной Lada Priora, чтобы тот положил в бардачок 100 тысяч рублей. Как только деньги были на месте, на Баланцова надели наручники.
«Должностное лицо, о котором идет речь, было уволено из органов по отрицательным мотивам. По данному факту изобличившими его сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области провели служебную проверку, по итогам которой непосредственный руководитель обвиняемого за слабую профилактическую работу с личным составом привлечен к строгой дисциплинарной ответственности — ему объявлен выговор. Кроме того, нечистый на руку фигурант дела, еще до оглашения приговора был взят под стражу», — сообщал ранее руководитель
Суд приговорил бывшего борца с коррупцией к 8 годам колонии строго режима, лишил его специального звания «майор полиции» и права занимать должности в правоохранительных органах в течение 5 лет. Баланцов вину не признал и обжаловал приговор.