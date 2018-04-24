Осужденный за взятку экс-глава ОБЭП Заречного вышел на свободу

Свердловский облсуд отменил приговор экс-начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД «Заречный» Ивану Баланцову. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе.

В ходе рассмотрения апелляции было установлено, что при вынесении приговора Зареченский райсуд допустил «фундаментальные нарушения уголовно-процессуального закона, которые не могут быть устранены судом апелляционной инстанции».

Экс-полицейского перевели из СИЗО под домашний арест. Он пробудет в четырех стенах до 29 июня, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе облсуда.

По данным следствия, 14 сентября 2016 года Баланцов потребовал от управляющего ПАО «ТрансКапиталБанк» 600 тысяч рублей за то, чтобы провести проверку по его заявлению и возбудить уголовное дело. 22 сентября полицейский дал управляющему ключ от служебной Lada Priora, чтобы тот положил в бардачок 100 тысяч рублей. Как только деньги были на месте, на Баланцова надели наручники.

«Должностное лицо, о котором идет речь, было уволено из органов по отрицательным мотивам. По данному факту изобличившими его сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области провели служебную проверку, по итогам которой непосредственный руководитель обвиняемого за слабую профилактическую работу с личным составом привлечен к строгой дисциплинарной ответственности — ему объявлен выговор. Кроме того, нечистый на руку фигурант дела, еще до оглашения приговора был взят под стражу», — сообщал ранее руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.