В Самаре таможенники раскрыли махинацию на 190 миллионов рублей

Директор одной из самарских фирм назначил подставное лицо, от имени которого заключали фиктивные внешнеторговые контракты, а также перечисляли деньги. Руководитель фирмы сделал этого по просьбе некоего неустановленного лица. Всего денег перечислили почти 190 миллионов рублей.