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14:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре таможенники раскрыли махинацию на 190 миллионов рублей

В Самарской таможне 12 апреля возбудили уголовное дело из-за валютной операции по переводу денег на банковский счет лица, которое действует в России, но зарегистрировано в другом государстве, и представления ложных документов кредитной организации.

Об этом сообщили в пресс-службе региональной таможни.

Директор одной из самарских фирм назначил подставное лицо, от имени которого заключали фиктивные внешнеторговые контракты, а также перечисляли деньги. Руководитель фирмы сделал этого по просьбе некоего неустановленного лица. Всего денег перечислили почти 190 миллионов рублей.

Таможенники передали уголовное дело прокурору.

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