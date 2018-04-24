В Шклове трактор снес крышу легковушки

Авария произошла 23 апреля в 20.00. «Водитель ВАЗа ехал в сторону районной больницы. На закруглении дороги он столкнулся с культиватором, выступающим за габариты трактора, который двигался во встречном направлении. В результате легковушку отбросило на встречную полосу, где она врезалась в остановившийся «Фиат Пунто», — рассказали в ГАИ.