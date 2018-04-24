Несколько воспитанников Казанской кадетской школы попали в больницу, отравившись неизвестным веществом
Казань. 24 апреля.
Казань. 24 апреля.
«Вызов был по поводу рвоты. На место выезжали две бригады скорой помощи», — сказал собеседник агентству.
Представитель ДРКБ, в свою очередь, добавил, что жизням детей ничего не угрожает.
«В ДРКБ поступили четверо мальчиков — воспитанников Казанской кадетской школы. В настоящее время с ними работают врачи, психологи. Их состояние удовлетворительное, жизням ничего не угрожает», — сказал сотрудник больницы.