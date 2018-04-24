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15:24 (мск), источник: Интерфакс

Несколько воспитанников Казанской кадетской школы попали в больницу, отравившись неизвестным веществом

Казань. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Четверо воспитанников Казанской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Б. К. Кузнецова доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) с признаками отравления, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» на станции скорой медицинской помощи Казани.

«Вызов был по поводу рвоты. На место выезжали две бригады скорой помощи», — сказал собеседник агентству.

Представитель ДРКБ, в свою очередь, добавил, что жизням детей ничего не угрожает.

«В ДРКБ поступили четверо мальчиков — воспитанников Казанской кадетской школы. В настоящее время с ними работают врачи, психологи. Их состояние удовлетворительное, жизням ничего не угрожает», — сказал сотрудник больницы.

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