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14:48 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоград этапируют фальшивомонетчика, которого искали 15 лет

Мужчине грозит тюремный срок такой же по количеству лет, сколько он скрывался от правосудия.

Следователи возобновили расследование уголовного дела по факту фальшивомонетничества приостановленного 15 лет назад в связи с розыском фигуранта.

В 2003 году подозреваемый вместе со своими знакомыми привез и сбыл на территории Волгограда 358 поддельных 100-долларовых купюр США. Соучастники преступления были задержаны и осуждены, а мужчина скрылся от органов правопорядка и был объявлен в федеральный розыск.

Сотрудники уголовного розыска Волгоградской области во взаимодействии с алтайскими коллегами установили местонахождение 56-летнего мужчины, находящегося в федеральном розыске в течение 15 лет. Он был задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время он этапируется в Волгоград.

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