В Волгоград этапируют фальшивомонетчика, которого искали 15 лет

Следователи возобновили расследование уголовного дела по факту фальшивомонетничества приостановленного 15 лет назад в связи с розыском фигуранта.

В 2003 году подозреваемый вместе со своими знакомыми привез и сбыл на территории Волгограда 358 поддельных 100-долларовых купюр США. Соучастники преступления были задержаны и осуждены, а мужчина скрылся от органов правопорядка и был объявлен в федеральный розыск.