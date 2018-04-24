Токсическое отравление мозга обнаружили у детей из Березовки

Двум детям из поселка Березовка Западно-Казахстанская области по результатам обследования в Москве поставили диагноз «токсическая энцефалопатия» или отравление головного мозга, сообщает Sputnik Казахстан.

28 ноября 2014 года 25 школьников и четырех взрослых жителя Березовки стали падать в обморок, у них начались сильные судороги, головокружения, скачки давления, сильная головная боль. Накануне на месторождении Карачаганак произошла авария. С тех пор дети продолжают болеть.

Вероятной причиной отравления, по заключению российских специалистов, указывается воздействие углеводородов, которое могло возникнуть после аварии на месторождении Карачаганак, случившейся три с половиной года назад.

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Две девочки Альбина Искакова и Алина Кусмангалиева из Березовки прошли всестороннее обследование в московском Детском центре диагностики и лечения им. Семашко в конце марта.

«В диагнозе указан код по международной классификации болезней — G92 и ее причины — X46. Состояние здоровья детей внушает серьезные опасения врачей. Девочкам требуется непрерывное многолетнее лечение. Средства на поездку были собраны в ходе общественной кампании «Дети Березовки: пора помогать!», — рассказал правозащитник Crude Accountability Сергей Соляник.

Он добавил, что более трех лет в государственных клиниках Казахстана пострадавшим детям Березовки ставят диагнозы, не связанные с отравлением, и не лечат должным образом.

«Ни власти, ни “Карачаганак Петролиум Оперейтинг” (КПО) не взяли на себя ответственность за случившуюся трагедию, и не компенсировали ущерб здоровью детей. При этом минимально необходимые для установления диагноза процедуры стоили 1700 долларов — меньше, чем среднемесячный доход сотрудника КПО», — подчеркнул Соляник.

В марте же в Астане вышло постановление о прекращении уголовного дела по факту массового отравления детей поселка Березовка.

«Мы были в Москве четыре дня, с 26 марта, прошли обследования. Назначили лекарства, сказали, что без них здоровье сильно ухудшится. Сейчас Алина принимает два лекарства, каждое из которых стоит 12 тысяч тенге, никакой компенсации нам не дадут. На обследование собрать деньги помогли правозащитники», — рассказала Зульфия Кусмангалиева, мама одной из девочек.

Уголовное дело по факту отравления детей находилось без движения с осени 2015 года. 11 апреля родителям пострадавших детей Березовки сообщили, что оно прекращается из-за отсутствия состава преступления, хотя в материалах дела есть факты, напрямую указывающие на связь между отравлением детей и деятельностью КПО.

«Международное право предписывает государствам и компаниям защищать права детей и минимизировать вред, оказываемый их деятельностью», — пояснил глава Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис.

Он указал, что в случае с детьми Березовки Республикой Казахстан и КПО были грубо нарушены и проигнорированы не только положения национального законодательства, но и ратифицированная Казахстаном Конвенция о правах ребенка и рекомендации Комитета ООН по правам ребенка, касающиеся воздействия предпринимательской деятельности на права детей.

«Государство должно признать свою ответственность за трагедию и оказать отравленным детям срочную помощь в полном объеме для лечения и восстановления. Казахстанским бюро по правам человека подготовлены и направлены обращения в Генеральную прокуратуру РК и уполномоченному по правам человека» — считает Жовтис.

В свою очередь, правозащитник Соляник напоминает, что еще с начала 2000-х годов общественность предупреждала о возможности такой трагедии и требовало переселения жителей Березовки.

«Мы обратились с заявлением к Специальному докладчику ООН по окружающей среде и правам человека, а также рассматриваем возможность подачи жалобы в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по факту отравления детей», — отметил Сергей Соляник.

В конце 2015 года началось переселение жителей поселка в соседний город Аксай, которого они добивались 14 лет. Переселение было завершено 1 января 2018 года.