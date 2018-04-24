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14:52 (мск), источник: УралПолит.ру

​СК выяснил, кто скинул раму на студентку уральского колледжа

ЕКАТЕРИНБУРГ 24 апреля, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники СК проводят проверку в связи с тем, что на студентку упала рама в Краснотурьинске.

По имеющейся информации, на 19-летнюю студентку колледжа в Краснотурьинске упал фрагмент старого окна от здания общежития во время его замены работниками подрядной организации.

Следственный отдел по Краснотурьинску ведет проверку несчастного случая, сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Как установлено сейчас, замена окон в здании общежития началась за несколько дней до этого инцидента.

«Сотрудники подрядной организации осуществляли работы по демонтажу старых окон. При этом один работник сбрасывал отслужившие оконные конструкции на землю, а второй в это время находился у здания и не допускал присутствия посторонних лиц в зоне падения фрагментов», — говорится в сообщении.

19 апреля работник, который сбрасывал старые окна, пришел пораньше и, не дождавшись своего напарника, начал работу. Случилось так, что в этот самый момент рядом со общежитием проходила студентка. В результате фрагмент окна упал на нее и нанес травму головы, с которой девушка была доставлена в больницу (где находится и по настоящее время).

В ходе проверки следователем СКР будет выясняться, заботились ли рабочие о безопасности людей при демонтаже окон, а также степень вреда здоровью пострадавшей девушки. По итогам проверки следователем будет принято решение о том, возбудить ли уголовное дело.

«УралПолит.Ru» писал, что, со своей стороны, проверку также ведет прокуратура города. Устанавливается лицо, ответственное за безопасное проведение работ.

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