Пьяный магнитогорец выкинул пса из окна
Животному ищут нового хозяина.
Животному ищут нового хозяина.
О случае вопиющей жестокости рассказали в общественной организации «Зоосити». В одну из ветклиник Магнитогорска принесли раненного стаффордширского терьера по кличке Фарт. Его выбросили из окна шестого этажа.
Пес выжил, но серьезно травмировал лапы. Предстоит операция. Фарту два года. Очевидцы говорят, что хозяин решил избавиться от него, предварительно приняв на грудь.
— Пса доставали
После операции, зоозащитники планируют найти стаффордширу нового хозяина.