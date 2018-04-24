Один человек погиб при пожаре в административном здании в Екатеринбурге

Источник: РИА "Новости"

По его словам, сигнал о возгорании в промышленном здании на улице Шефская 3 г, где находится большое количество коммерческих предприятий, поступил в полицию в 14:15 (12:15 мск). Выехавшие на место полицейские установили, что пожар произошел в подвале, где находилась фирма, занимающееся изготовлением тентов для автомобилей.

«В огне, надышавшись едким дымом, погиб работник этого предприятия», — сказал В. Горелых.

Сотрудники полиции оперативно установили личность погибшего, им оказался 33-летний житель Артинского района, который приезжал в Екатеринбург на заработки.

В. Горелых отметил, что других погибших и пострадавших нет.

«По одной из отрабатываемых версий, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки, впрочем, отрабатываются и иные версии», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области, пожарные в течение получаса ликвидировали возгорание на площади 15 кв. м в подвале трехэтажного административного здания на улице Шефской.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек», — говорится в сообщении.