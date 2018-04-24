Один человек погиб при пожаре в административном здании в Екатеринбурге
Екатеринбург. 24 апреля.
Екатеринбург. 24 апреля.
По его словам, сигнал о возгорании в промышленном здании на улице Шефская 3 г, где находится большое количество коммерческих предприятий, поступил в полицию в 14:15 (12:15 мск). Выехавшие на место полицейские установили, что пожар произошел в подвале, где находилась фирма, занимающееся изготовлением тентов для автомобилей.
«В огне, надышавшись едким дымом, погиб работник этого предприятия», — сказал В. Горелых.
Сотрудники полиции оперативно установили личность погибшего, им оказался 33-летний житель Артинского района, который приезжал в Екатеринбург на заработки.
В. Горелых отметил, что других погибших и пострадавших нет.
«По одной из отрабатываемых версий, возгорание произошло
Как сообщает
«До прибытия
В тушении пожара было задействовано семь единиц техники, а также 32 человека.