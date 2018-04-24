Дело о сборе «дани» с самарских детсадов рассмотрит суд Советского района

Уголовное дело изначально возбудили в отношении двух сотрудников департамента образования. Оно было разделено на две части — в отношении каждого из фигурантов. По делу одного из них, Александра Антонова, уже подписано обвинительное заключение. В прокуратуре отмечают, что всего в деле Антонова 13 эпизодов мошенничества и получения взяток. В материалах фигурирует предполагаемая сумма «наживы» — около миллиона рублей. Кроме того, сотрудники департамента образования фиктивно трудоустроили знакомых в шесть детских садов. «Работникам» начислили более 1,4 млн руб. в качестве зарплаты. Деньги, по версии следствия, похитили чиновники.