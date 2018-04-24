Челябинские врачи достали из желудка пациента 52 капсулы с наркотиками

Челябинские медики извлекли из желудка доставленного полицией пациента 52 капсулы с наркотиками, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошёл ещё на новогодних праздниках. Стражи правопорядка Челябинска сняли подозрительного мужчину с пассажирского поезда «Красноярск — Адлер». В ходе обследования в больнице оказалось, что 20-летний житель Республики Тыва является наркокурьером.

«В его желудочно-кишечном тракте находлись инородные предметы овальной формы. После проведения медицинских процедур у задержанного изъяли 52 капсулы с веществом растительного происхождения», — отметили в транспортной полиции.

Экспертиза показала, что мужчина проглотил капсулы с гашишем. Масса наркотика составила 320 граммов, что является крупным размером. Сейчас вина задержанного полностью доказана. В ближайшее время он предстанет перед Советским райсудом города. Наркокурьеру грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.