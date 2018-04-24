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15:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе загорелся светофор

Дорожный объект полыхнул ярким пламенем.

Сегодня, 24 апреля, в столице Башкирии на улице Кувыкина произошел необычный пожар.

Посреди дня на перекрестке полыхнул огнем светофор. Как отметили очевидцы в соцсетях, все произошло очень быстро. На месте собрался небольшой затор.

— Видимо что-то замкнуло. Мы очень испугались. К счастью, никаких последствий не было, — написала Ясмина Ф.

Свидетели происшествия вызвали пожарных, которые быстро справились с огнем. В ЧП никто не пострадал. По предварительным данным, произошло замыкание. Сейчас специалисты занимаются ремонтом дорожного объекта.

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