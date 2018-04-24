В Уфе загорелся светофор
Дорожный объект полыхнул ярким пламенем.
Дорожный объект полыхнул ярким пламенем.
Сегодня, 24 апреля, в столице Башкирии на улице Кувыкина произошел необычный пожар.
Посреди дня на перекрестке полыхнул огнем светофор. Как отметили очевидцы в соцсетях, все произошло очень быстро. На месте собрался небольшой затор.
— Видимо
Свидетели происшествия вызвали пожарных, которые быстро справились с огнем. В ЧП никто не пострадал. По предварительным данным, произошло замыкание. Сейчас специалисты занимаются ремонтом дорожного объекта.