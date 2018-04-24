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15:58 (мск), источник: Комсомольская правда

На Красноярском море спасатели сняли с дрейфующей льдины семерых рыбаков

На их спасение отправились сразу несколько подразделений.

Семеро рыбаков отправились накануне «помочить леску» на Красноярское море. Внезапно от берега откололась льдина и люди оказались в западне. Затем льдина разделилась еще на две.

Мужчины сами позвонили в диспетчерскую службу Краснотуранского района и сообщили о случившемся, сообщают наши коллеги из ТВК. Для оказания помощи были задействованы несколько подразделений спасателей. На базе в Абакане стоял готовым к вылету вертолет Ми-8.

До терпящих бедствие на первой льдине спасатели добрались на катере с надувной подушкой. Вторую часть рыбаков отнесло к деревне Байкалово, там их тоже подняли на борт. Все живы, никто не пострадал.

Напомним, что самый массовый коллективный дрейф на льдине произошел год назад на водохранилище Березовской ГРЭС в Шарыпово. Там пришлось спасать 118 человек, среди которых были женщины и дети.

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