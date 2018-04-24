На Красноярском море спасатели сняли с дрейфующей льдины семерых рыбаков
На их спасение отправились сразу несколько подразделений.
На их спасение отправились сразу несколько подразделений.
Семеро рыбаков отправились накануне «помочить леску» на Красноярское море. Внезапно от берега откололась льдина и люди оказались в западне. Затем льдина разделилась еще на две.
Мужчины сами позвонили в диспетчерскую службу Краснотуранского района и сообщили о случившемся, сообщают наши коллеги из ТВК. Для оказания помощи были задействованы несколько подразделений спасателей. На базе в Абакане стоял готовым к вылету вертолет Ми-8.
До терпящих бедствие на первой льдине спасатели добрались на катере с надувной подушкой. Вторую часть рыбаков отнесло к деревне Байкалово, там их тоже подняли на борт. Все живы, никто не пострадал.
Напомним, что самый массовый коллективный дрейф на льдине произошел год назад на водохранилище Березовской ГРЭС в Шарыпово. Там пришлось спасать 118 человек, среди которых были женщины и дети.