На Красноярском море спасатели сняли с дрейфующей льдины семерых рыбаков

Семеро рыбаков отправились накануне «помочить леску» на Красноярское море. Внезапно от берега откололась льдина и люди оказались в западне. Затем льдина разделилась еще на две.

Мужчины сами позвонили в диспетчерскую службу Краснотуранского района и сообщили о случившемся, сообщают наши коллеги из ТВК. Для оказания помощи были задействованы несколько подразделений спасателей. На базе в Абакане стоял готовым к вылету вертолет Ми-8.

До терпящих бедствие на первой льдине спасатели добрались на катере с надувной подушкой. Вторую часть рыбаков отнесло к деревне Байкалово, там их тоже подняли на борт. Все живы, никто не пострадал.