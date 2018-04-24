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15:28 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

17-летний свердловчанин сел на 9 лет за жестокое убийство

Его сообщник получил больший срок.

Суд вынес приговор двум жителям Двуреченска, признав их виновными в убийстве заводчанина и поджоге. 20-летнего молодого человека отправили в колонию строгого режима на 15 лет, его 17-летнего подельника — в ИК общего режима на 9 лет. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено вечером 29 октября 2016 года. Обвиняемые пришли в гости к 33-летнему мужчине, с которым один из них работал на заводе ферросплавов. В ходе застолья хозяин дома упрекнул на тот момент 18-летнего коллегу в том, что тот плохо работает. Они пошли выяснять отношения в коридор. На помощь юноше поспешил приятель, и злоумышленники зарезали старшего товарища (в ходе жестокой расправы они сломали один из ножей). Затем гости подожгли диван и скрылись.

Родственники помогли молодым людям избавиться от окровавленной одежды и обеспечили алиби, но подозреваемых все же вычислили и арестовали.

Осужденные обязаны выплатить потерпевшим по 1 миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда.

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