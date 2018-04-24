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15:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани экс-сотрудника КНИТУ за попытку продать диплом отправили в колонию

39-летнего уже экс-сотрудника КНИТУ признали виновным в обещании посредничества во взяточничестве.

Источник: Комсомольская правда

В январе этого года около здания вуза осужденный встретил своего знакомого, который раньше учился тут. Последний попросил помочь получить диплом об окончании КНИТУ.

Фигурант дела согласился все сделать за 300 тысяч рублей. Спустя месяц в одном из кабинетов вуза мужчина получил часть требуемой суммы — 250 тысяч рублей. Остальное он предложил передать ему после получения диплома.

Вот только после уже первого «транша» мужчину задержали. Пришлось во всем сознаваться.

— В итоге суд приговорил экс-сотрудника вуза к 4,5 годам колонии общего режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей, — сообщают в прокуратуре Татарстана. — Приговор в законную силу не вступил.

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