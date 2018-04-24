В Казани экс-сотрудника КНИТУ за попытку продать диплом отправили в колонию

Источник: Комсомольская правда

В январе этого года около здания вуза осужденный встретил своего знакомого, который раньше учился тут. Последний попросил помочь получить диплом об окончании КНИТУ.

Фигурант дела согласился все сделать за 300 тысяч рублей. Спустя месяц в одном из кабинетов вуза мужчина получил часть требуемой суммы — 250 тысяч рублей. Остальное он предложил передать ему после получения диплома.

Вот только после уже первого «транша» мужчину задержали. Пришлось во всем сознаваться.