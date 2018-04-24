Под Петербургом на рабочего из Узбекистана упала бетонная плита
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Во Всеволожском районе Ленинградской области на стройке 21-летнего мигранта из Узбекистана придавило бетонной плитой.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Во Всеволожском районе Ленинградской области на стройке 21-летнего мигранта из Узбекистана придавило бетонной плитой.
ЧП произошло 23 апреля около полудня у дома 16 по Воронцовскому бульвару, где строится высотка. При выполнении работ на 21-летнего гражданина Узбекистана упала плита. В это время мигрант находился на 20-м этаже.
Рабочего с повреждением позвоночника, переломом таза, множественными травмами госпитализировали.