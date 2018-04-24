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17:10 (мск), источник: Podrobno.uz

Под Петербургом на рабочего из Узбекистана упала бетонная плита

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Во Всеволожском районе Ленинградской области на стройке 21-летнего мигранта из Узбекистана придавило бетонной плитой.

Источник: Podrobno.uz

ЧП произошло 23 апреля около полудня у дома 16 по Воронцовскому бульвару, где строится высотка. При выполнении работ на 21-летнего гражданина Узбекистана упала плита. В это время мигрант находился на 20-м этаже.

Рабочего с повреждением позвоночника, переломом таза, множественными травмами госпитализировали.

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