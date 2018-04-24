Следователь в Башкирии взял с инспектора ДПС взятку и поделился с друзьями

Старший следователь следственного отдела Уфы потребовал с инспектора ДПС взятку в 150 тысяч рублей и поделился ею с двумя подельниками. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В июле 2017 года 32-летний старший следователь отдела Уфы СУ СК по РБ вёл доследственную проверку по заявлению женщины. Ей сотрудник ДПС при оформлении административного протокола нанёс телесные повреждения. За отказ в возбуждении против коллеги уголовного дела он решил получить с инспектора взятку. Поделился своим планом с знакомым адвокатом и его родственником — коллегой сотрудника ГИБДД. Попавший под уголовное преследование инспектор ДПС согласился откупиться.

В августе прошлого года троица получила от него 150 тыс. рублей и поровну разделила. Затем следователь принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Преступные действия выявили сотрудники подразделения собственной безопасности МВД по Башкирии. Октябрьский районный суд Уфы приговорил бывшего следователя к одному году колонии за получение взятки через посредника, а его соучастников — к 1,6 годам колонии за посредничество.