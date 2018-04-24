Следователь в Башкирии взял с инспектора ДПС взятку и поделился с друзьями
Верховный суд Башкирии всех троих приговорил к реальным срокам.
Верховный суд Башкирии всех троих приговорил к реальным срокам.
Старший следователь следственного отдела Уфы потребовал с инспектора ДПС взятку в 150 тысяч рублей и поделился ею с двумя подельниками. Об этом сообщила
В июле 2017 года 32-летний старший следователь отдела Уфы СУ СК по РБ вёл доследственную проверку по заявлению женщины. Ей сотрудник ДПС при оформлении административного протокола нанёс телесные повреждения. За отказ в возбуждении против коллеги уголовного дела он решил получить с инспектора взятку. Поделился своим планом с знакомым адвокатом и его родственником — коллегой сотрудника ГИБДД. Попавший под уголовное преследование инспектор ДПС согласился откупиться.
В августе прошлого года троица получила от него 150 тыс. рублей и поровну разделила. Затем следователь принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Посчитав наказание чрезмерно суровым, осужденные обжаловали приговор. Верховный суд республики оставил в силе приговор 32-летнему бывшему старшему следователю одного из следственных отделов по Уфе, 31-летнему бывшему инспектору ГИБДД УМВД России по Уфе и 30-летнему адвокату.