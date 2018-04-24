Адвокат Владимира Привалова обжалует арест подзащитного

Напомним, суд арестовал Владимира Привалова на два месяца до 16 июня. Его и бывшего главу администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова обвиняют в получении взятки в 17 млн руб. за покровительство предпринимателю Мамуке Лосаберидзе.

В своей жалобе адвокат Владимира Привалов указывает, что не согласен с вынесенным постановлением суда и его подзащитный не собирается препятствовать расследованию и уничтожать вещественные доказательства. Обвиняемый также не намерен скрываться от следствия и суда. В связи с этим защита просит избрать иную меру пресечения в виде домашнего ареста.



