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16:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Адвокат Владимира Привалова обжалует арест подзащитного

Защита бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Владимира Привалова обжалует его арест. Об этом сообщается на сайте нижегородского областного суда.

Напомним, суд арестовал Владимира Привалова на два месяца до 16 июня. Его и бывшего главу администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова обвиняют в получении взятки в 17 млн руб. за покровительство предпринимателю Мамуке Лосаберидзе.

В своей жалобе адвокат Владимира Привалов указывает, что не согласен с вынесенным постановлением суда и его подзащитный не собирается препятствовать расследованию и уничтожать вещественные доказательства. Обвиняемый также не намерен скрываться от следствия и суда. В связи с этим защита просит избрать иную меру пресечения в виде домашнего ареста.

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