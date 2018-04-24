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16:00 (мск), источник: УралПолит.ру

Междугородный автобус попал в ДТП на Среднем Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля, ИА УралПолит.Ru. Массовая авария произошла на московском тракте в Свердловской области.

Источник: РИА "Новости"

На Московском тракте массовая авария с участием нескольких машин. Буквально несколько часов назад на тракте произошло несколько ДТП, сообщает служба спасения «Сова» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В аварию попал и пассажирский автобус. В него въехал водитель на машине «Волга», — пишет служба. К счастью, никто в аварии не пострадал.

«УралПолит.Ru» писал, что ГИБДД отмечает всплеск ДТП в регионе из-за непрекращающегося с утра снегопада. Произошли уже десятки аварий.

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