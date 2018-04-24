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15:56 (мск), источник: ИА Башинформ

Стала известна предварительная причина схода грузовых вагонов в Башкирии

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. По предварительным данным, причиной схода трех грузовых вагонов в Мелеузе стало неудовлетворительное состояние путей необщего пользования в местах стыков железнодорожных рельсов. Об этом сегодня сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Источник: Башинформ

На место происшествия выезжали заместитель Стерлитамакского транспортного прокурора и следственная группа. «Ведется доследственная проверка, ход которой находится на контроле транспортной прокуратуры, а также прокурорская проверка на предмет исполнения собственником железнодорожного пути требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По итогам прокурорской проверки будет решен вопрос о необходимом комплексе мер прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

Вечером 21 апреля в 20.40 на стрелочном переводе № 23 подъездных путей, принадлежащих АО «Мелеузовские минеральные удобрения», произошел сход﻿ трех грузовых полувагонов с аммиачной селитрой. Сход не повлек переворачивания состава и россыпи груза, никто в результате не пострадал.

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