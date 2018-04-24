Стала известна предварительная причина схода грузовых вагонов в Башкирии

На место происшествия выезжали заместитель Стерлитамакского транспортного прокурора и следственная группа. «Ведется доследственная проверка, ход которой находится на контроле транспортной прокуратуры, а также прокурорская проверка на предмет исполнения собственником железнодорожного пути требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По итогам прокурорской проверки будет решен вопрос о необходимом комплексе мер прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.