На Мамайском перевале столкнулись автобусы
24 апреля около 13:30 на Мамайском перевале в Сочи произошло ДТП — столкнулись два автобуса.
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24 апреля около 13:30 на Мамайском перевале в Сочи произошло ДТП — столкнулись два автобуса.
По предварительным данным, 50-летний водитель Hyundai County, выполнявший рейс по маршруту № 110, врезался на подъеме в двигавшийся впереди него автобус МАЗ.
В момент ДТП в микроавтобусе, кроме водителя, было 7 человек, а автобус МАЗ ехал без пассажиров, информирует
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