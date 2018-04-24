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16:12 (мск), источник: Вести Сочи

На Мамайском перевале столкнулись автобусы

24 апреля около 13:30 на Мамайском перевале в Сочи произошло ДТП — столкнулись два автобуса.

По предварительным данным, 50-летний водитель Hyundai County, выполнявший рейс по маршруту № 110, врезался на подъеме в двигавшийся впереди него автобус МАЗ.

В момент ДТП в микроавтобусе, кроме водителя, было 7 человек, а автобус МАЗ ехал без пассажиров, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Количество участников ДТП и пострадавших уточняется, сообщили в ведомстве.

На Батумское шоссе выехали следственно-оперативная группа УВД и бригада скорой медицинской помощи. На месте аварии сотрудники ДПС начали осуществлять регулировку движения.

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