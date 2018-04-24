Двое сотрудников нижегородской полиции обвиняются во взяточничестве

Мужчина согласился передать взятку с тем, чтобы его бизнес оставили в покое и будущем не тревожили проверками.

Органами предварительного расследования действия стражей правопорядка квалифицированы по п. «а, в» ч.5 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, если указанные бездействия входят в служебные полномочия должностного лица, а равно за общее покровительство по службе, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

О дате и времени судебного заседания будет сообщено дополнительно.