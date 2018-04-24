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17:02 (мск), источник: НТА-Приволжье

Двое сотрудников нижегородской полиции обвиняются во взяточничестве

Как информирует объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области, правоохранители пообещали гражданину, если тот даст им деньги, они не будут составлять рапорт об обнаружении признаков преступления.

Мужчина согласился передать взятку с тем, чтобы его бизнес оставили в покое и будущем не тревожили проверками.

Органами предварительного расследования действия стражей правопорядка квалифицированы по п. «а, в» ч.5 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, если указанные бездействия входят в служебные полномочия должностного лица, а равно за общее покровительство по службе, совершенное группой лиц по предварительному сговору.   

О дате и времени судебного заседания будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что экс-полицейский ответит перед судом в Татарстане по обвинению во взяточничестве и информированию браконьера о проведении рейдов.

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