В Сочи судебный пристав вымогал 700-тысячную взятку

По версии следствия, у пристава находились исполнительные производства, возбужденные в отношении ООО «РосСтрой», согласно которым два юридических лица взыскивали с должника более 2 млн рублей. Для обеспечения взыскания был наложен арест на два автомобиля «Lada 217050 Priora», «Infiniti FX37», а также на счета фирмы.

10 мая 2017 года пристав предложил фактическому руководителю фирмы-должника снять арест за взятку в размере 700 тысяч рублей. Понимая, что должностное лицо совершает преступление, руководитель фирмы обратился с заявлением в правоохранительные органы.

31 мая пристав-исполнитель окончил производство по делу и отменил постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. В этот же день он встретился с руководителем фирмы-должника для получения оговоренной суммы, в ходе передачи которой был задержан, сообщает «Югополису» пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Адлерский районный суд Сочи.