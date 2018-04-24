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16:51 (мск), источник: Югополис

В Сочи судебный пристав вымогал 700-тысячную взятку

26-летнего судебного пристава-исполнителя Адлерского районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю органы предварительного расследования обвиняют в получении должностным лицом взятки, совершенном в крупном размере.

По версии следствия, у пристава находились исполнительные производства, возбужденные в отношении ООО «РосСтрой», согласно которым два юридических лица взыскивали с должника более 2 млн рублей. Для обеспечения взыскания был наложен арест на два автомобиля «Lada 217050 Priora», «Infiniti FX37», а также на счета фирмы.

10 мая 2017 года пристав предложил фактическому руководителю фирмы-должника снять арест за взятку в размере 700 тысяч рублей. Понимая, что должностное лицо совершает преступление, руководитель фирмы обратился с заявлением в правоохранительные органы.

31 мая пристав-исполнитель окончил производство по делу и отменил постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. В этот же день он встретился с руководителем фирмы-должника для получения оговоренной суммы, в ходе передачи которой был задержан, сообщает «Югополису» пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Адлерский районный суд Сочи.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, санкция инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 4 миллионов рублей, или в размере от 70-кратной до 90-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

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