Под Сызранью на трассе М-5 столкнулись четыре большегруза

Около 15:30 на 918 км трассы М-5 столкнулись четыре попутных грузовика, двигавшиеся в направлении Москвы.

В результате пострадал водитель Mercedes. Его вытаскивали из кабины с помощью спецоборудования. Также мужчине потребовалась медицинская помощь.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать полицейские, службы спасения и медики. Инспекторы ГИБДД регулируют движение. По факту случившегося ведется проверка.

«Разлива топлива, а также повреждения груза не допущено», — констатировали в областной полиции.