Под Сызранью на трассе М-5 столкнулись четыре большегруза
Во вторник, 24 апреля, в Сызранском районе произошло ДТП с участием четырех большегрузов, сообщает
Во вторник, 24 апреля, в Сызранском районе произошло ДТП с участием четырех большегрузов, сообщает
Около 15:30 на 918 км трассы М-5 столкнулись четыре попутных грузовика, двигавшиеся в направлении Москвы.
В результате пострадал водитель Mercedes. Его вытаскивали из кабины с помощью спецоборудования. Также мужчине потребовалась медицинская помощь.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать полицейские, службы спасения и медики. Инспекторы ГИБДД регулируют движение. По факту случившегося ведется проверка.
«Разлива топлива, а также повреждения груза не допущено», — констатировали в областной полиции.
В поисковике «Яндекс» на трассе М-5 в промежутке от Междуреченска и почти до поворота на Октябрьск обозначена автомобильная пробка. Примерно две трети этого участка затор обозначен со стороны Междуреченска в направлении Сызрани. И