Осуждена участница нападения на водителя школьного автобуса в Петербурге

Источник: AP 2018

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении женщины, которая участвовала в жестоком нападении на водителя школьного автобуса в конце декабря 2017 года. Об этом сообщила 24 апреля Объединенная пресс-служба городских судов.

Напомним, нападение с использованием ножа и биты, совершенное на глазах школьников 4-го класса на вечерней дороге, вызвало большой общественный резонанс и возмущение в Петербурге и России.

Подсудимая обвинялась в хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Подсудимая вину признала, поэтому дело слушалось в особом порядке. Ранее суд отказал в ходатайстве о примирении сторон, несмотря на попытки обвиняемых загладить свою вину перед пострадавшим мужчиной.

Вердиктом суда Зулфие Саидмуратовой назначено наказание в виде пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 декабря 2017 года в дорожном конфликте на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга бизнесмен Ализаде Мустафаев из хулиганских побуждений, с целью убийства, напал на водителя автобуса, перевозившего школьников и взрослых в Кировск Ленинградской области после экскурсии в Петербурге.

По данным следствия, Мустафаев нанес водителю многочисленные удары ножом, а его знакомая Саидмуратова — несколько ударов бейсбольной битой, после чего нападавшие скрылись с места происшествия. Раненый водитель был помещен в реанимацию, его жизнь удалось спасти.