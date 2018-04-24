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17:55 (мск), источник: ИА REGNUM

Осуждена участница нападения на водителя школьного автобуса в Петербурге

Резонансное дело пополнилось первым обвинительным приговором. Главный фигурант дела пока не осужден.

Источник: AP 2018

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении женщины, которая участвовала в жестоком нападении на водителя школьного автобуса в конце декабря 2017 года. Об этом сообщила 24 апреля Объединенная пресс-служба городских судов.

Напомним, нападение с использованием ножа и биты, совершенное на глазах школьников 4-го класса на вечерней дороге, вызвало большой общественный резонанс и возмущение в Петербурге и России.

Подсудимая обвинялась в хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Подсудимая вину признала, поэтому дело слушалось в особом порядке. Ранее суд отказал в ходатайстве о примирении сторон, несмотря на попытки обвиняемых загладить свою вину перед пострадавшим мужчиной.

Вердиктом суда Зулфие Саидмуратовой назначено наказание в виде пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 декабря 2017 года в дорожном конфликте на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга бизнесмен Ализаде Мустафаев из хулиганских побуждений, с целью убийства, напал на водителя автобуса, перевозившего школьников и взрослых в Кировск Ленинградской области после экскурсии в Петербурге.

По данным следствия, Мустафаев нанес водителю многочисленные удары ножом, а его знакомая Саидмуратова — несколько ударов бейсбольной битой, после чего нападавшие скрылись с места происшествия. Раненый водитель был помещен в реанимацию, его жизнь удалось спасти.

Мустафаев был задержан утром 27 декабря 2017 года. В ночь на 28 декабря была задержана Саидмуратова. Мужчина был отправлен в СИЗО, женщине мера пресечения не избиралась.

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