Осуждена участница нападения на водителя школьного автобуса в Петербурге
Резонансное дело пополнилось первым обвинительным приговором. Главный фигурант дела пока не осужден.
Резонансное дело пополнилось первым обвинительным приговором. Главный фигурант дела пока не осужден.
Невский районный суд
Напомним, нападение с использованием ножа и биты, совершенное на глазах школьников 4-го класса на вечерней дороге, вызвало большой общественный резонанс и возмущение в Петербурге и России.
Подсудимая обвинялась в хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Подсудимая вину признала, поэтому дело слушалось в особом порядке. Ранее суд отказал в ходатайстве о примирении сторон, несмотря на попытки обвиняемых загладить свою вину перед пострадавшим мужчиной.
Вердиктом суда Зулфие Саидмуратовой назначено наказание в виде пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 декабря 2017 года в дорожном конфликте на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга бизнесмен Ализаде Мустафаев из хулиганских побуждений, с целью убийства, напал на водителя автобуса, перевозившего школьников и взрослых в Кировск Ленинградской области после экскурсии в Петербурге.
По данным следствия, Мустафаев нанес водителю многочисленные удары ножом, а его знакомая Саидмуратова — несколько ударов бейсбольной битой, после чего нападавшие скрылись с места происшествия. Раненый водитель был помещен в реанимацию, его жизнь удалось спасти.
Мустафаев был задержан утром 27 декабря 2017 года. В ночь на 28 декабря была задержана Саидмуратова. Мужчина был отправлен в СИЗО, женщине мера пресечения не избиралась.