В Самаре на Ташкентской трамвай сбил женщину

В Самаре в районе половины пятого дня во вторник, 24 апреля, произошло ДТП. На трамвайных путях на улице Ташкентской недалеко от пересечения с улицей Стара-Загора вагон сбил женщину-пешехода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

— По предварительным данным, водитель трамвая по причине, которая сейчас выясняется, допустил наезд на женщину-пешехода, — говорится в сообщении.

Пострадавшую доставили в больницу. У нее диагностировали травму ноги.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они регулируют движение транспорта на участке.