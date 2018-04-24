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17:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре на Ташкентской трамвай сбил женщину

Пострадавшая в больнице с травмой ноги.

В Самаре в районе половины пятого дня во вторник, 24 апреля, произошло ДТП. На трамвайных путях на улице Ташкентской недалеко от пересечения с улицей Стара-Загора вагон сбил женщину-пешехода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

— По предварительным данным, водитель трамвая по причине, которая сейчас выясняется, допустил наезд на женщину-пешехода, — говорится в сообщении.

Пострадавшую доставили в больницу. У нее диагностировали травму ноги.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они регулируют движение транспорта на участке.

По факту ДТП проводят проверку, после которой примут процессуальное решение.

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