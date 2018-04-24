В Самаре на Ташкентской трамвай сбил женщину
Пострадавшая в больнице с травмой ноги.
Пострадавшая в больнице с травмой ноги.
В Самаре в районе половины пятого дня во вторник, 24 апреля, произошло ДТП. На трамвайных путях на улице Ташкентской недалеко от пересечения с улицей
— По предварительным данным, водитель трамвая по причине, которая сейчас выясняется, допустил наезд на
Пострадавшую доставили в больницу. У нее диагностировали травму ноги.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они регулируют движение транспорта на участке.
По факту ДТП проводят проверку, после которой примут процессуальное решение.