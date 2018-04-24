При столкновении автобусов в Сочи пострадали четыре человека
КРАСНОДАР, 24 апр — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при столкновении двух автобусов в Сочи, сообщает
КРАСНОДАР, 24 апр — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при столкновении двух автобусов в Сочи, сообщает
«В ДТП с участием двух пассажирских автобусов пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Полиция проводит проверку по факту ДТП.