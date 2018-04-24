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17:38 (мск), источник: РИА Новости

При столкновении автобусов в Сочи пострадали четыре человека

КРАСНОДАР, 24 апр — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при столкновении двух автобусов в Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«В ДТП с участием двух пассажирских автобусов пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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