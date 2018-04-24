«Франзелуца» прокомментировала фотографию с мышью в хлебе

После того, как до руководства дошла информация о грызуне , на предприятии созвали чрезвычайное заседание, чтобы разобраться в ситуации.

Представители компании связались с автором публикации и потребовали, чтобы он предоставил им доказательства. После этого компания пришла к выводу, что попадание мыши в хлеб на этапе производства исключено. Предприятие считает, что фотографии, выложенные в сеть — это попытка испортить имидж акционерного общества и производимой им продукции.