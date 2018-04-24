«Франзелуца» прокомментировала фотографию с мышью в хлебе
Представители компании «Франзелуца» прокомментировали пост в социальной сети о том, что в их батоне покупатель обнаружил мертвую мышь.
Представители компании «Франзелуца» прокомментировали пост в социальной сети о том, что в их батоне покупатель обнаружил мертвую мышь.
После того, как до руководства дошла информация о грызуне, на предприятии созвали чрезвычайное заседание, чтобы разобраться в ситуации.
Представители компании связались с автором публикации и потребовали, чтобы он предоставил им доказательства. После этого компания пришла к выводу, что попадание мыши в хлеб на этапе производства исключено. Предприятие считает, что фотографии, выложенные в сеть — это попытка испортить имидж акционерного общества и производимой им продукции.
«Технология производства хлебобулочных изделий предусматривает несколько строго контролируемых этапов производства, предприятие подвергается строгим проверкам со стороны уполномоченных контролирующих органов. Франзелуца гарантирует качество и безвредность продуктов, сохраняя свой статус надежного производителя в том, что касается безопасности продуктов питания», — говорится в