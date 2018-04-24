Москалькова обратилась в Верховную Раду из-за задержания активистки

Источник: РИА Новости

Как сообщается на сайте российского движения «Волонтеры победы», жительницу Крыма Елену Одновол, которая, по данным пресс-службы движения, является гражданской РФ, задержали украинские правоохранительные органы 23 апреля, когда она ехала на Украину к родственникам.

«В связи с неправомочным задержанием и нарушением прав жительницы Крыма направила обращение уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой о содействии в скорейшем освобождении Елены Одновол. Также обратилась в соответствующие международные организации с просьбой об оказании помощи в освобождении Елены Одновол и с требованием осудить подобные действия украинской стороны и способствовать недопущению их впредь», — говорится в официальном заявлении Москальковой.