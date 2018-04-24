В Минском районе зацепер сломал ногу, прыгнув с поезда

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Когда поезд стал тормозить, зацеперы соскочили с него. Один из них, 19-летний минчанин, серьезно пострадал. У него диагностировали переломы бедра и лодыжки, большую гематому и рваную рану стопы.

Сейчас выясняется, как именно парень был травмирован: угодив под поезд или падая на землю.

Милиция разыскала и второго зацепера — 20-летнего минчанина, которому удалось скрыться с места инцидента. На него составили административный протокол по ч. 1 ст. 18.4 КоАП Беларуси (Нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта), что предусматривает штраф до трех базовых величин.

Как отметил замначальника управления организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД Геннадий Ворсо, когда пострадавшего выпишут из медучреждения, его также привлекут к административной ответственности.