Воронежский чиновник отказался от теста на алкоголь после ДТП

Источник: РИА "Новости"

По данным полиции, 28-летний водитель «Шевроле» ехал со стороны улицы Солнечной по направлению к улице 9 Января. Автомобилист совершал поворот, когда в его машину врезался 45-летний мужчина на «Ауди А-6», двигавшийся по «встречке». После удара вторая иномарка отлетела в припаркованную на обочине дороги «девятку».

К счастью, во время аварии никто не пострадал. Однако машины получили серьезные механические повреждения.

После случившегося водитель «Ауди» не стал проходить медосвидетельствование, за что сотрудники ГИБДД возбудили в отношении него административное дело по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Отказ водителя от прохождения теста на алкоголь сняли на видео: