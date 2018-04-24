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18:13 (мск), источник: 36on.ru

Воронежский чиновник отказался от теста на алкоголь после ДТП

В субботу, 21 апреля, на проспекте Труда, 141 произошло тройное ДТП. Там около 10 часов утра в аварию попали «Шевроле Лачетти», «Ауди А-6» и ВАЗ-2109.

Источник: РИА "Новости"

По данным полиции, 28-летний водитель «Шевроле» ехал со стороны улицы Солнечной по направлению к улице 9 Января. Автомобилист совершал поворот, когда в его машину врезался 45-летний мужчина на «Ауди А-6», двигавшийся по «встречке». После удара вторая иномарка отлетела в припаркованную на обочине дороги «девятку».

К счастью, во время аварии никто не пострадал. Однако машины получили серьезные механические повреждения.

После случившегося водитель «Ауди» не стал проходить медосвидетельствование, за что сотрудники ГИБДД возбудили в отношении него административное дело по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Отказ водителя от прохождения теста на алкоголь сняли на видео:

Как оказалось, за рулем иномарки находился заместитель руководителя воронежского Гостехнадзора Андрей Цуканов, ранее возглавлявший отделение дорожной инспекции УМВД России по городу Воронежу. Известно, что он проработал в Госавтоинспекции 20 лет. За отказ от прохождения медосвидетельствования чиновнику теперь грозит до 2 лет лишения прав и штраф в размере 30 тысяч рублей.

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