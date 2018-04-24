В России обнаружили целую партию поддельной икры осетровых из Молдовы
Продукт заменили имитацией.
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Продукт заменили имитацией.
В России обнаружили целую партию поддельной икры осетровых из Молдовы.
В Россельхознадзоре отметили, что в испытательной
Исследования проводились в соответствии с разработанной в ФГБУ «НЦБРП» методикой МР № 4.0001−15 «Рыба и рыбная продукция. Методы определения видовой принадлежности на основе ПЦР с