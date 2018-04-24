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18:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В России обнаружили целую партию поддельной икры осетровых из Молдовы

Продукт заменили имитацией.

Источник: Комсомольская правда

В России обнаружили целую партию поддельной икры осетровых из Молдовы.

В Россельхознадзоре отметили, что в испытательной референс-лаборатории ФГБУ «НЦБРП» провели исследования образца икры осетровых рыб, выработанной на территории Республики Молдова, для определения наличия видоспецифичной ДНК, сообщает noi.md.

Исследования проводились в соответствии с разработанной в ФГБУ «НЦБРП» методикой МР № 4.0001−15 «Рыба и рыбная продукция. Методы определения видовой принадлежности на основе ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». По их результатам эксперты пришли к выводу, что икру заменили подделкой — в ней не нашли ДНК осетровых вообще.

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