В России обнаружили целую партию поддельной икры осетровых из Молдовы.

В Россельхознадзоре отметили, что в испытательной референс-лаборатории ФГБУ «НЦБРП» провели исследования образца икры осетровых рыб, выработанной на территории Республики Молдова, для определения наличия видоспецифичной ДНК, сообщает noi.md.

Исследования проводились в соответствии с разработанной в ФГБУ «НЦБРП» методикой МР № 4.0001−15 «Рыба и рыбная продукция. Методы определения видовой принадлежности на основе ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». По их результатам эксперты пришли к выводу, что икру заменили подделкой — в ней не нашли ДНК осетровых вообще.