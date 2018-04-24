Директор спортивной школы 5 лет получал фиктивную зарплату

Источник: Комсомольская правда

63-летний директор детско-юношеской спортивной школы Минского района решил заработать таким способом: он фиктивно трудоустроил сына своего знакомого слесарем-ремонтником. Слесарю начислялся стаж, но работу он не выполнял и зарплату не получал, а банковскую карту передал директору.

Как сообщает belta.by, директор таким образом почти пять лет получал зарплату фиктивного работника и с октября 2013 года по апрель 2018 похитил более 13 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере). Правоохранители предполагают, что в этой школе могли быть фиктивно трудоустроены и другие люди.

Мужчина освобожден от занимаемой должности.