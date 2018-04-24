Директор спортивной школы 5 лет получал фиктивную зарплату
Он похитил более 13 тысяч рублей.
Он похитил более 13 тысяч рублей.
63-летний директор
Как сообщает belta.by, директор таким образом почти пять лет получал зарплату фиктивного работника и с октября 2013 года по апрель 2018 похитил более 13 тысяч рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере). Правоохранители предполагают, что в этой школе могли быть фиктивно трудоустроены и другие люди.
Мужчина освобожден от занимаемой должности.
Свою вину