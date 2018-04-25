СК начал проверку сведений об издевательствах в приюте на Ставрополье

«На одном из интернет-порталов выявлена публикация, в которой 8-летний мальчик, помещенный в детский приют “Солнышко” в Новоалександровском районе, на видео рассказывает об издевательствах. По его словам, воспитатели привязывают его к стулу, бьют ногами, дают лекарства, после которых он спит “три дня”, и совершают в отношении него другие противоправные действия», — говорится в сообщении.

Как отмечается, руководитель следственного управления СК по Ставропольскому краю Игорь Иванов поручил зарегистрировать выявленное в СМИ сообщение и провести по нему процессуальную проверку.

По данным ведомства, сейчас в поселок Темижбекский направилась группа следователей для установления на месте всех обстоятельств произошедшего.

В некоторых российских детских домах процветает насилие над детьми. Так девятнадцатого февраля челябинское издание 74ru. рассказало о том, что в Лазурненской школе-интернате массово насиловали детей с потворства работников учреждения. О насилии стало известно сразу от нескольких приемных родителей, которым дети рассказали ужасающие подробности.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «халатность» по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты.