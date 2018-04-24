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18:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже автомобилист угрожал водителю маршрутки № 105 пистолетом

Инцидент произошел на улице Плехановской.

В Воронеже автомобилист достал пистолет, чтобы решить дорожный конфликт с водителем маршрутного ПАЗа. Инцидент произошел на улице Плехановской около 15:00 в понедельник, 23 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в «системе-112».

Водитель автомобиля Toyota Camry попытался решить конфликт с помощью оружия. По словам очевидцев, мужчина достал пистолет и начал угрожать им водителю маршрутки № 105 (ВАСО — Филиал стоматологической поликлиники № 6). Свидетели конфликта вызвали на место происшествия оперативные службы. Из-за чего именно поспорили водители, неизвестно.

В пресс-службе регионального ГУ МВД корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали, что по факту происшествия проводится проверка.

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