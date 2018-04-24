В Воронеже автомобилист угрожал водителю маршрутки № 105 пистолетом

В Воронеже автомобилист достал пистолет, чтобы решить дорожный конфликт с водителем маршрутного ПАЗа. Инцидент произошел на улице Плехановской около 15:00 в понедельник, 23 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в «системе-112».

Водитель автомобиля Toyota Camry попытался решить конфликт с помощью оружия. По словам очевидцев, мужчина достал пистолет и начал угрожать им водителю маршрутки № 105 (ВАСО — Филиал стоматологической поликлиники № 6). Свидетели конфликта вызвали на место происшествия оперативные службы. Из-за чего именно поспорили водители, неизвестно.