В Воронеже автомобилист угрожал водителю маршрутки № 105 пистолетом
Инцидент произошел на улице Плехановской.
Инцидент произошел на улице Плехановской.
В Воронеже автомобилист достал пистолет, чтобы решить дорожный конфликт с водителем маршрутного ПАЗа. Инцидент произошел на улице Плехановской около 15:00 в понедельник, 23 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в «системе-112».
Водитель автомобиля Toyota Camry попытался решить конфликт с помощью оружия. По словам очевидцев, мужчина достал пистолет и начал угрожать им водителю маршрутки № 105 (ВАСО — Филиал стоматологической поликлиники № 6). Свидетели конфликта вызвали на место происшествия оперативные службы.
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