В Минске четверо друзей угнали ВАЗ и хотели сдать его на металлолом

— Сотрудники милиции установили, что к данному инциденту могут быть причастны четверо неработающих 19-летних минчан, двое из которых проживают во Фрунзенском районе Минска, а двое — в Октябрьском. Сегодня ночью этих друзей задержали. Когда они вскрыли замок передней дверцы и пригнали автомобиль в гараж на улице Пономаренко, который арендует один из фигурантов дела, машина была на ходу. Но к моменту ее обнаружения злоумышленники уже частично сбыли детали и вообще планировали полностью распилить ВАЗ и сдать его на металлолом.