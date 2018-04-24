В Минске четверо друзей угнали ВАЗ и хотели сдать его на металлолом
Сотрудники отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска задержали четверых 19-летних минчан по подозрению в краже автомобиля ВАЗ-21013.
Сотрудники отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска задержали четверых 19-летних минчан по подозрению в краже автомобиля ВАЗ-21013.
В правоохранительные органы обратился мужчина, который рассказал, что не обнаружил своей машины, припаркованной во дворе дома на улице Горецкого.
Официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко рассказала корреспонденту sb.by:
— Сотрудники милиции установили, что к данному инциденту могут быть причастны четверо неработающих 19-летних минчан, двое из которых проживают во Фрунзенском районе Минска, а двое — в Октябрьском. Сегодня ночью этих друзей задержали. Когда они вскрыли замок передней дверцы и пригнали автомобиль в гараж на улице Пономаренко, который арендует один из фигурантов дела, машина была на ходу. Но к моменту ее обнаружения злоумышленники уже частично сбыли детали и вообще планировали полностью распилить ВАЗ и сдать его на металлолом.
В их планы, впрочем, вмешались сотрудники милиции. Сейчас по данному факту проводятся разбирательства, в результате чего будет дана правовая оценка действиям каждого из задержанных.
Один из парней ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу колес с авто.