Кошмар в Каушанском районе Молдовы: река Ботна затопила дома местных жителей
С такими проблемами обитатели окрестных сел сталкиваются каждую весну.
С такими проблемами обитатели окрестных сел сталкиваются каждую весну.
Для жителей Каушанского района настали суровые времена — река Ботна вновь вышла из берегов и затопила ближайшие дома.
Местные жители утверждают, что ситуация повторяется каждый год —
Реку не чистили вот уже 40 лет. Мэр Каушан Григорий Репесчук утверждает, что причина — отсутствие денег. Тем не менее, в этом году русло реки будет расширено. Город получил миллион леев для этих целей от экологического фонда.