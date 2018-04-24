Кошмар в Каушанском районе Молдовы: река Ботна затопила дома местных жителей

Источник: Комсомольская правда

Для жителей Каушанского района настали суровые времена — река Ботна вновь вышла из берегов и затопила ближайшие дома.

Местные жители утверждают, что ситуация повторяется каждый год — из-за таяния снега и обильных дождей подвалы заливает водой. Также они утверждают, что этого можно было бы избежать, если бы кто-то взялся за расчистку реки. Сейчас от буйства стихии страдают десятки местных семей, сообщает protv.md.