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19:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Кошмар в Каушанском районе Молдовы: река Ботна затопила дома местных жителей

С такими проблемами обитатели окрестных сел сталкиваются каждую весну.

Источник: Комсомольская правда

Для жителей Каушанского района настали суровые времена — река Ботна вновь вышла из берегов и затопила ближайшие дома.

Местные жители утверждают, что ситуация повторяется каждый год — из-за таяния снега и обильных дождей подвалы заливает водой. Также они утверждают, что этого можно было бы избежать, если бы кто-то взялся за расчистку реки. Сейчас от буйства стихии страдают десятки местных семей, сообщает protv.md.

Реку не чистили вот уже 40 лет. Мэр Каушан Григорий Репесчук утверждает, что причина — отсутствие денег. Тем не менее, в этом году русло реки будет расширено. Город получил миллион леев для этих целей от экологического фонда.

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