В Петербурге осудили узбекистанку, напавшую с битой на водителя автобуса
Женщина вместе со своим сожителем избила водителя автобуса на глазах у 24 детей.
Женщина вместе со своим сожителем избила водителя автобуса на глазах у 24 детей.
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Узбекистанке, напавшей с битой на водителя школьного автобуса в Петербурге, дали пять месяцев
По информации изданий, в декабре 2017 году женщина вместе со своим другом напала на водителя школьного автобуса.
Тогда шофер вез кировских школьников с детской елки и внезапно дорогу ему перекрыл Range Rover. Хозяин иномарки, выходец из Азербайджана, решил, что водитель нарушил ПДД и должен быть наказан: злоумышленник вытащил его из автобуса и несколько раз ударил ножом. А спутница хозяина иномарки избила пострадавшего битой. После этого нападавшие скрылись с места инцидента.
Отмечается, что 30-летняя узбекистанка сама пришла в полицию с повинной и дала показания на своего сожителя.
Известно, что женщина извинилась перед водителем автобуса и компенсировала ему весь ущерб.