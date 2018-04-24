В Петербурге осудили узбекистанку, напавшую с битой на водителя автобуса

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Узбекистанке, напавшей с битой на водителя школьного автобуса в Петербурге, дали пять месяцев колонии-поселении. Об этом сообщают местные СМИ.

По информации изданий, в декабре 2017 году женщина вместе со своим другом напала на водителя школьного автобуса.

Тогда шофер вез кировских школьников с детской елки и внезапно дорогу ему перекрыл Range Rover. Хозяин иномарки, выходец из Азербайджана, решил, что водитель нарушил ПДД и должен быть наказан: злоумышленник вытащил его из автобуса и несколько раз ударил ножом. А спутница хозяина иномарки избила пострадавшего битой. После этого нападавшие скрылись с места инцидента.

Отмечается, что 30-летняя узбекистанка сама пришла в полицию с повинной и дала показания на своего сожителя.