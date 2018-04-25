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10:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже начался суд над руководителем поискового объединения «Дон»

Михаила Сегодина обвиняют в незаконном хранении оружия.

В Воронеже дошло до суда уголовное дело в отношении руководителя поискового объединения «Дон» Михаила Сегодина. Как следует из документов Коминтерновского райсуда, первое заседание прошло во вторник, 24 апреля.

Михаил Сегодин попал под следствие весной 2017 года. Силовики пришли с обысками в музей поискового отряда на улице Солнечной 12 апреля 2017 года. Поисковики утверждали, что у них изъяли почти половину экспозиции, а руководителя отряда заподозрили в незаконном хранении оружия. Правоохранители забрали авиапушку с самолета Ил-2 (ее подняли из болота в Новоусманском районе), пистолет ТТ, винтовку Мосина, немецкий и итальянский карабины.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия и боеприпасов). Михаилу Сегодин грозит до 4 лет лишения свободы.

Следующее заседание пройдет 11 июня 2018 года.
Контекст Историко-патриотическая общественная организация «Дон» — крупнейшее поисковое объединение в Воронежской области. В него входит 10 отрядов общей численностью около 240 человек. Организация занимается не только поисками останков и артефактов времен Второй Мировой войны, но и установлением личности погибших, оповещением родственников, проверкой братских могил, подготовкой книг, выставок. Среди проектов объединения — собственный музей Великой Отечественной войны. Представители «Дона» создали экспозицию для московского музея общества «Мемориал», находили самолеты и бронетехнику, добивались раскопок перед крупными стройками.

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