В Воронеже начался суд над руководителем поискового объединения «Дон»

В Воронеже дошло до суда уголовное дело в отношении руководителя поискового объединения «Дон» Михаила Сегодина. Как следует из документов Коминтерновского райсуда, первое заседание прошло во вторник, 24 апреля.

Михаил Сегодин попал под следствие весной 2017 года. Силовики пришли с обысками в музей поискового отряда на улице Солнечной 12 апреля 2017 года. Поисковики утверждали, что у них изъяли почти половину экспозиции, а руководителя отряда заподозрили в незаконном хранении оружия. Правоохранители забрали авиапушку с самолета Ил-2 (ее подняли из болота в Новоусманском районе), пистолет ТТ, винтовку Мосина, немецкий и итальянский карабины.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия и боеприпасов). Михаилу Сегодин грозит до 4 лет лишения свободы.