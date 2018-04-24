Оползень в Алматинской области остановился
Опасность в районе все равно сохраняется.
Опасность в районе все равно сохраняется.
Сошедший оползень в Алматинской области прекратил движение к руслу реки Кольсай, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.
Но опасность в районе все равно сохраняется. Специалисты заявляют, что уже завтра
На месте ЧП
Мощнейший оползень в Алматинской области сошел в конце прошлой недели. Он стал самым крупным за последние полвека.
Сошедший оползень ближайшим населенным пунктам не угрожает. Но местные жители с тревогой ждут сообщений от спасателей. Они готовы к эвакуации в любой момент.