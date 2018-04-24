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19:37 (мск), источник: Zakon.kz

Оползень в Алматинской области остановился

Опасность в районе все равно сохраняется.

Источник: Zakon.kz

Сошедший оползень в Алматинской области прекратил движение к руслу реки Кольсай, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Но опасность в районе все равно сохраняется. Специалисты заявляют, что уже завтра из-за обильных осадков возможно дальнейшее смещение грязевой массы.

На месте ЧП по-прежнему дежурят десятки спасателей. Они ежечасно замеряют размер сошедшего оползня. Попасть сейчас к Кольсайским озерам невозможно: все въезды и выезды закрыты. Когда движение будет восстановлено, специалисты пока сказать не могут.

Мощнейший оползень в Алматинской области сошел в конце прошлой недели. Он стал самым крупным за последние полвека.

Одной из причин схода горной массы в курортной зоне называют недавнее землетрясение и сильные дожди.

Сошедший оползень ближайшим населенным пунктам не угрожает. Но местные жители с тревогой ждут сообщений от спасателей. Они готовы к эвакуации в любой момент.

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