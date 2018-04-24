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19:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Могилеве за взятки задержали замгендиректора «Белшины»

МВД опубликовало видео задержания госчиновника.

В понедельник, 23 апреля, в Могилеве сотрудники ГУ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, при участии силовой группы ОМОН и ГАИ арестовали замгендиректора по капитальному строительству общества «Белшина». Зама руководителя предприятия подозревают в получении крупной взятки, сообщают в МВД Беларуси.

Известно, что заместитель по капстроительству получил взятку от директора строительной компании в размере 30 тысяч белорусских рублей. Именно в эту сумму замруководителя оценил свое гарантированно благоприятное решение по допуску организации к строительным и демонтажным работам на «Белшине».

За взятку компанию обещали допустить и к другим строительным работам на объектах ОАО в будущем.

Против коррупционера возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе в Могилеве, следствие продолжается, возможно, вскроются и другие преступления экс-руководителя.

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