В Могилеве за взятки задержали замгендиректора «Белшины»
МВД опубликовало видео задержания госчиновника.
МВД опубликовало видео задержания госчиновника.
В понедельник, 23 апреля, в Могилеве сотрудники ГУ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, при участии силовой группы ОМОН и ГАИ арестовали замгендиректора по капитальному строительству общества «Белшина». Зама руководителя предприятия подозревают в получении крупной взятки, сообщают в МВД Беларуси.
За взятку компанию обещали допустить и к другим строительным работам на объектах ОАО в будущем.
Против коррупционера возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе в Могилеве, следствие продолжается, возможно, вскроются и другие преступления