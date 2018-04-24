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20:57 (мск), источник: Kazinform

Мертвая рыба в Астане: в Минсельхозе прокомментировали инцидент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Министерстве сельского хозяйства РК прокомментировали видео с обнаруженной на берегу Ишима мертвой рыбой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«В районе замора рыб комиссионно произведен отбор проб воды, мертвой рыбы и направлены для лабораторного исследования. Сотрудниками РГУ “Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира” организован мониторинг за состоянием среды обитания рыб на водоемах области», — сказали в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в министерстве, на реке Ишим, в границах города Астаны, под мостом по улице Кабанбай батыра, в районе жилого микрорайона Самал обнаружены экземпляры снулых рыб в количестве приблизительно 5 кг (судак, щука, лещ, белый амур).

«Согласно схеме оповещения и взаимодействия заинтересованных государственных органов, оповещены городские службы города Астаны, а также областные структуры департаментов ЧС, экологии, охраны общественного здоровья, управление природных ресурсов и природопользования», — добавили в пресс-службе.

Ранее в Интернете пользователи опубликовали видео, на которое была заснята мертвая рыба.

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