В Омске треснуло основание Вечного огня в парке Победы

Омичи заметили повреждение в мраморном основании Вечного огня, установленном в парке Победы. Возле слов «вечная слава» плиту пересекают две глубокие трещины. Посетители опасались, что к этому могут быть причастны вандалы. Однако в администрации пришли к выводу, что монумент пострадал от естественных причин.

Как сообщил НГС. Омск директор управления дорожного хозяйства и благоустройства города Владимир Казимиров, из-за расстаявшего грунта плита треснула под собственным весом. Он не исключил, что Вечный огонь к тому же могли подмыть талые воды.