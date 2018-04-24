В Омске треснуло основание Вечного огня в парке Победы
Монумент пострадал при таянии снега.
Монумент пострадал при таянии снега.
Омичи заметили повреждение в мраморном основании Вечного огня, установленном в парке Победы. Возле слов «вечная слава» плиту пересекают две глубокие трещины. Посетители опасались, что к этому могут быть причастны вандалы. Однако в администрации пришли к выводу, что монумент пострадал от естественных причин.
Как сообщил НГС. Омск директор управления дорожного хозяйства и благоустройства города Владимир Казимиров,
О ситуации доложили первому