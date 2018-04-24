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22:10 (мск), источник: Om1.ru

В Омске треснуло основание Вечного огня в парке Победы

Монумент пострадал при таянии снега.

Омичи заметили повреждение в мраморном основании Вечного огня, установленном в парке Победы. Возле слов «вечная слава» плиту пересекают две глубокие трещины. Посетители опасались, что к этому могут быть причастны вандалы. Однако в администрации пришли к выводу, что монумент пострадал от естественных причин.

Как сообщил НГС. Омск директор управления дорожного хозяйства и благоустройства города Владимир Казимиров, из-за расстаявшего грунта плита треснула под собственным весом. Он не исключил, что Вечный огонь к тому же могли подмыть талые воды.

О ситуации доложили первому вице-мэру Евгению Фомину, также направлено письмо в областной Минстрой. Чиновникам предстоит до 9 мая определить, за чей счет будут ремонтировать памятник. Восстановят ли его к Дню Победы, пока неясно.

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