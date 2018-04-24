В Балтийском море нашли потерпевший крушение вертолет
В Балтийском море найден вертолет Ка-29, потерпевший крушение 12 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
В Балтийском море найден вертолет Ка-29, потерпевший крушение 12 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Воздушное судно нашли на глубине около 40 метров, в шести километрах от берега. Машину подняли на борт корабля Балтийского флота. Источник агентства сообщает, что при крушении вертолет развалился на части.
Напомним, крушение произошло во время испытательных полетов. Находившиеся на борту два пилота погибли. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.