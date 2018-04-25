В Петербурге у 16 воспитанников детского сада выявили сальмонеллез
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Сальмонеллез выявлен у 16 воспитанников детского сада в Пушкинском районе
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Сальмонеллез выявлен у 16 воспитанников детского сада в Пушкинском районе
Очаг кишечной инфекции зарегистрирован в детском саду № 46 (поселок Шушары, улица Ростовская, дом 24, к.2).
«Заболели дети 4−6 лет. Госпитализировано четыре ребенка. Всего пострадал 21 человек, в том числе 17 детей. Диагноз “сальмонеллез” установлен 18 пострадавшим, из них 16 детей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомство незамедлительно начало
«В ходе расследования выявлены грубые нарушения требований законодательства в области
Прокуратура Пушкинского района проводит проверку в связи с информацией об отравлении воспитанников детского сада № 46.
«Прокуратура выясняет обстоятельства происшедшего, заведующая детским садом вызвана в прокуратуру для дачи объяснений по существу. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — сообщает городская прокуратура.