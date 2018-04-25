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10:07 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге у 16 воспитанников детского сада выявили сальмонеллез

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Сальмонеллез выявлен у 16 воспитанников детского сада в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское управление Роспотребнадзора.

Очаг кишечной инфекции зарегистрирован в детском саду № 46 (поселок Шушары, улица Ростовская, дом 24, к.2).

«Заболели дети 4−6 лет. Госпитализировано четыре ребенка. Всего пострадал 21 человек, в том числе 17 детей. Диагноз “сальмонеллез” установлен 18 пострадавшим, из них 16 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство незамедлительно начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Проведены обследование персонала детского сада и лабораторные исследования пищевой продукции.

«В ходе расследования выявлены грубые нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия», — отметили в ведомстве.

Прокуратура Пушкинского района проводит проверку в связи с информацией об отравлении воспитанников детского сада № 46.

«Прокуратура выясняет обстоятельства происшедшего, заведующая детским садом вызвана в прокуратуру для дачи объяснений по существу. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — сообщает городская прокуратура.

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