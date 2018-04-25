В Кокшетау осудили мужчину за смертельный наезд на бывшую сожительницу

Источник: Sputniknews.kz

По версии следствия, 25 декабря с утра 37-летняя бухгалтер частной фирмы вызвала такси, чтобы поехать на работу. Девушку преследовал ее бывший парень, с которым они жили в гражданском браке. По дороге женщина позвонила сотруднику и попросила встретить ее возле работы.

Приехав, потерпевшая вышла из машины и направилась в офис, когда водитель автомобиль BMW X5, набрав скорость, понесся на нее. Встречавший работник хотел ее схватить за руку и оттащить в сторону, но не успел. Другая свидетельница, увидев разгонявшуюся иномарку, крикнула женщине, чтобы она убегала.

Женщину сбили насмерть, а водитель скрылся с места аварии. Позже полиция задержала 30-летнего местного жителя, ранее судимого за сопротивление представителям власти. Горожанин сожительствовал со сбитой женщиной, совместных детей у них не было. Два раза полиция выписывала ему защитное предписание, чтобы он не подходил к женщине, которое он до этого не нарушал. У покойной остался 14-летний сын.