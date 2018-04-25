Грузовик с щебнем снес две легковушки и перевернулся в Москве

На кадрах видно, как большегруз сталкивается сначала с одной машиной на перекрестке, затем опрокидывается и подминает под себя другую.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД, в результате ДТП один человек погиб и один пострадал. Отмечается, что грузовик был наполнен щебнем, дорогу от него уже расчистили.