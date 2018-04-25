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01:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Грузовик с щебнем снес две легковушки и перевернулся в Москве

Грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями на Рязанском проспекте в Москве и перевернулся. Видеозапись происшествия публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как большегруз сталкивается сначала с одной машиной на перекрестке, затем опрокидывается и подминает под себя другую.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД, в результате ДТП один человек погиб и один пострадал. Отмечается, что грузовик был наполнен щебнем, дорогу от него уже расчистили.

Один человек стал жертвой крупного ДТП на Рязанском проспекте
Во время загрузки произошла ошибка.
01:42 (мск)© Ньюстюб
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